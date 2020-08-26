Моуринью хочет видеть в Тоттенхэме одного из лучших фулбэков АПЛ

Тоттенхэм нашел усиление для своих флангов защиты в Вулверхэмптоне.

Лондонский клуб нацелился на лидера "волков" Мэтта Догерти, сообщает Sky Sports.

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Моуринью не доверяет Сержу Орье и попросил руководство "шпор" подыскать нового игрока на правый фланг защиты. 28-летний Догерти провел очередной удачный сезон в АПЛ (4 гола и 4 ассиста в 36 матчах), поэтому вполне может рассчитывать на повышение. Ориентировочная цена фулбэка Вулверхэмптона – 12 млн фунтов.

Добавим, что Тоттенхэм и Вулверхэмптон завершили прошлый чемпионат Англии на соседних позициях – шестой и седьмой соответственно.

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