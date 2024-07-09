Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью продолжает руководить трансферной политикой стамбульского клуба. Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, португальский тренер поставил перед руководством "канареек" цель – подписать нападающего Аль-Ахли Аллена Сен-Максимена, который ранее сделал себе имя в АПЛ, когда выступал за Ньюкасл.

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Сообщается, что эта потенциальная сделка является для Фенербахче приоритетной. Сам 27-летний форвард уже одобрил возвращение в Европу и в настоящий момент ожидает, когда клубы договорятся между собой.

В сезоне 2023/24 Максимен забил лишь 4 мяча в 31 матче за саудовскую команду во всех турнирах.

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