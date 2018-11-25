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Моуринью хочет приобрести Арнаутовича, – Mirror

19:43 49 Читати українською
Моуринью хочет приобрести Арнаутовича, – Mirror
Жозе Моуринью и Марко Арнаутович / фото из соцсетей

Манчестер Юнайтед восстановил интерес к нападающему лондонского Вест Хэма и сборной Австрии Марко Арнаутовичу.

Главный тренер МЮ Жозе Моуринью хочет воссоединиться со своим бывшим подопечным, сообщает Mirror.

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Карьеры португальского специалиста и Арнаутовича пересекались в миланском Интере в сезоне 2009/10, но тогда австриец сербского происхождения не сумел закрепиться в Серии А. Тренер "красных дьяволов" якобы готов отдать за нападающего 50 млн фунтов.

Моуринью уже интересовался подписанием австрийского форварда раньше, но летом его трансфер на Олд Траффорд не состоялся. В сезоне 2018/19 Марко Арнаутович провел 11 матчей в АПЛ, в которых забил 5 мячей и отдал 1 ассист.

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