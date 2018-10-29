Моуринью хочет пригласить в Манчестер Юнайтед Кулибали – его клаусула 100 млн евро

Центральный защитник итальянского Наполи Калиду Кулибали может усилить английский Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно.

В трансфере сенегальского защитника лично заинтересован наставник МЮ Жозе Моуринью, сообщает The Times.

По информации издания, во время международной паузы португальский специалист определился со списком игроков, которые должны усилить защитную линию "красных дьяволов". Кулибали – приоритетная цель на январь.

Правда, теперь Моуринью должен убедить в целесообразности подписания центрбэка вице-президента манкунианцев Эда Вудворда. В начале осени сенегалец подписал новый контракт с Наполи, а его клаусула выросла до 100 млн евро. Ранее сообщалось, что Барселона готова приобрести Кулибали зимой.

В сезоне 2018/19 Калиду Кулибали провел 11 матчей во всех турнирах за Наполи.

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