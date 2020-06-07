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Моуринью хочет подписать звездного соотечественника, – СМИ

12:45 77 Читати українською
Моуринью хочет подписать звездного соотечественника, – СМИ
Рубен Невеш (слева) / Reuters

Лондонский Тоттенхэм с Жозе Моуринью во главе нашел усиление в составе Вулверхэмптона, где собралась существенная португальская колония.

Трансферной целью "шпор" стал хавбек мидлендцев Рубен Невеш, утверждает Le 10 Sport.

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В переходе хавбека лично заинтересован наставник лондонцев Моуринью. Португальский специалист является давним ценителем таланта соотечественника. Сам Невеш не прочь попробовать свои силы в Тоттенхэме. На пути трансфера, однако, могут стать финансовые аппетиты Вулвз и действующий до лета 2023-го контракт португальца.

В нынешнем сезоне Рубен Невеш провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и оформил 2 ассиста.

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