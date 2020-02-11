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Моуринью хочет подписать в Тоттенхэм будущего соперника Шахтера

21:16 54 Читати українською
Моуринью хочет подписать в Тоттенхэм будущего соперника Шахтера
Рубен Диаш / фото из открытых источников

Лондонский Тоттенхэм следующим летом планирует активно искать нового центрального защитника.

Главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо очень хочет, чтобы им стал 22-летний игрок Бенфики Рубен Диаш, сообщает Daily Express.

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Отмечается, что португалец находится в хороших отношениях с агентом лидера лиссабонцев Жорже Мендешем, что может существенно облегчить трансфер.

Добавим, что за будущим соперником Шахтера в Лиге Европы охотятся многие клубы. Ранее конкретный интерес к нему приписывали Манчестер Сити. В нынешнем сезоне Рубен провел 28 матчей в составе Бенфики.

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Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Бенфика Бенфика Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Рубен Диаш Рубен Диаш
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