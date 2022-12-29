Бразилец стал приоритетной целью Жозе Моуринью на январь, сообщает Globo Esporte.

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Рома уже сделала первое предложение, однако Лион его отклонил. "Ткачи" требуют за свою звезду 45 млн евро, а итальянцы дали лишь 30. Ожидается, что Рома совершит еще одну попытку подписания 24-летнего хавбека.

Добавим, что в текущем сезоне Гимараес провел 22 матча и отличился 5 ассистами.

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