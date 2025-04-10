Томас Мюллер может присоединиться к турецкому Фенербахче после окончания контракта с Баварией.

Легендарный Томас Мюллер не собирается заканчивать карьеру летом после прощания с мюнхенской Баварией. Его услугами активно интересуется Фенербахче и Жозе Моуринью лично настаивает на подписании 36-летнего немца, сообщает турецкое издание Sporx.

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Турецкая команда планирует предложить немцу контракт на 1 год с возможностью продления. При этом Фенербахче приготовит немцу солидный гонорар, чтобы перебить предложения клубов из Саудовской Аравии и МЛС.

Напомним, что в текущем сезоне Мюллер сыграл 37 матчей за Баварию во всех турнирах. Он сделал 5 ассистов и отметился 7 голами, в частности важным мячом в первой игре четвертьфинала ЛЧ против Интера (1:2).

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