toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ФФУ

Моуринью хочет, чтобы игроки Манчестер Юнайтед сократили свой отпуск

14:04 74 Читати українською
Моуринью хочет, чтобы игроки Манчестер Юнайтед сократили свой отпуск
Жозе Моуринью / фото из соцсетей

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью обратился к футболистам, которые отдыхают после чемпионата мира-2018, с просьбой сократить свой отпуск.

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью сообщил, что Маркус Решфорд и Фил Джонс решили досрочно завершить отпуск и на этой неделе прибудут в расположение клуба. Португалец хочет, чтобы и другие игроки сделали то же самое, сообщает The Times.

Моуринью поссорился с вице-президентом Манчестер Юнайтед за отсутствия трансферов

"Я надеюсь, что ребята, которые находятся на отдыхе, будут держать себя в тонусе, а некоторые из них захотят повторить поступок Решфорда и Джонса, которые возвращаются раньше, чтобы помочь команде, имеющей кадровые проблемы в начале сезона", – сказал Моуринью.

Из-за травм Манчестер Юнайтед остался без девяти игроков, а еще восемь находятся в отпуске. Это Поль Погба, Ромелу Лукаку, Маруан Феллаини, Джесси Лингард, Маркус Решфорд, Эшли Янг, Фил Джонс и Виктор Линделеф.

Купить звезду Шахтера и не подорвать трансферный рынок: Манчестер Юнайтед проводит скромное межсезонье

Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Жозе Моуринью Виктор Линделеф Виктор Линделеф Маркус Решфорд Маркус Решфорд Фил Джонс Фил Джонс Маруан Феллаини Маруан Феллаини Эшли Янг Эшли Янг Ромелу Лукаку Ромелу Лукаку Поль Погба Поль Погба Джесси Лингард Джесси Лингард
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шахтер отдал Додо в аренду Витории Гимараэш
    Україна — 29 июль257 Шахтер отдал Додо в аренду Витории Гимараэш
3
дн
:
3
час
:
15
мин
Тренчин
18:30
Гурник
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук