Моуринью хочет, чтобы игроки Манчестер Юнайтед сократили свой отпуск

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью обратился к футболистам, которые отдыхают после чемпионата мира-2018, с просьбой сократить свой отпуск.

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью сообщил, что Маркус Решфорд и Фил Джонс решили досрочно завершить отпуск и на этой неделе прибудут в расположение клуба. Португалец хочет, чтобы и другие игроки сделали то же самое, сообщает The Times.

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"Я надеюсь, что ребята, которые находятся на отдыхе, будут держать себя в тонусе, а некоторые из них захотят повторить поступок Решфорда и Джонса, которые возвращаются раньше, чтобы помочь команде, имеющей кадровые проблемы в начале сезона", – сказал Моуринью.

Из-за травм Манчестер Юнайтед остался без девяти игроков, а еще восемь находятся в отпуске. Это Поль Погба, Ромелу Лукаку, Маруан Феллаини, Джесси Лингард, Маркус Решфорд, Эшли Янг, Фил Джонс и Виктор Линделеф.

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