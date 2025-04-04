Наставнику Фенербахче Жозе Моуринью грозит длительная дисквалификация за инцидент, который произошел в четвертьфинальном матче Кубка Турции против Галатасарая (1:2).

После финального свистка Моуринью подошел к главному тренеру соперников Окану Буруку и неожиданно схватил его за нос. Турецкий специалист упал на газон, а португальца сразу же оттолкнули в сторону – арбитр не оставил такого поступка без внимания и показал Жозе красную карточку.

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По информации Foot Mercato, если дисциплинарный комитет классифицирует эпизод как неспортивное поведение, Моуринью грозит отстранение на три матча и штраф до 12 тысяч евро. Однако в случае, если инцидент признают агрессией, тренеру светит дисквалификация на 5-10 матчей. В сезоне Фенербахче осталось провести лишь девять поединков.

Добавим, что Моуринью возглавил Фенербахче летом и пытается вернуть клубу лидерские позиции. До этого он работал в таких грандах, как Бенфика, Порту, Челси, Интер, Реал, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм и Рома.

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