Хавбек Реала Иско может продолжить карьеру в Серии А.

Рома попытается договориться с Реалом по трансферу Иско, сообщает Calciomercato.

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На подписании 29-летнего испанца настаивает будущий тренер римлян Жозе Моуринью, который летом возглавит "волков". Ранее отмечалось, что мадридцы готовы отпустить полузащитника, но за сумму около 30 млн евро.

Иско потерял гарантированное место в стартовом составе королевского клуба. В нынешнем сезоне Ла Лиги игрок провел 23 матча, в которых отметился двумя ассистами.

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