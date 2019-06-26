Моуринью готов вернуться к тренерской деятельности только в топ-клубе

Португалец верит, что он все еще может возглавлять лучшие команды мира.

"Я точно знаю, чего я не хочу. Я хочу играть для того, чтобы выигрывать. Если мне это не удается, то это моя проблема, проблема игроков, клуба и структуры. Но мне нужен проект, в котором я чувствую, что работаю ради победы.

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Если кто-то предложит мне прекрасный 10-летний контракт, но целью команды будет первая половина таблицы, а отличным результатом там будет считаться финиш на 7-м, 8-м или 9-м месте, то это не для меня. Это моя природа. Моя цель в том, чтобы бороться за победу", – заявил португальский специалист в комментарии Goal.

Напомним, Моуринью был уволен из Манчестер Юнайтед посреди сезона 2018/19 из-за провальных результатов команды.

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