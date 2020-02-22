Моуринью: Если Тоттенхэм завершит сезон на четвертой позиции – это будет фантастика

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью не верит в успешное завершение сезона для "шпор".

"Будет ли успехом для Тоттенхэма занять четвертое место в нынешних условиях? Сон и Кейн забили большинство голов Тоттенхэма. Если нам удастся финишировать четвертыми без них, это будет что-то невероятное. Мы должны отдать все, что у нас есть.

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Я горжусь нашим нынешним положением, но речь не обо мне. Дело не во мне, а у нас, в этом клубе. Ребята фантастически вернулись на текущие позиции, которые позволяют нам бороться за топ-4. Ситуация сложная.

Не думаем о каких-либо целях, а просто хотим проводить матч за матчем и посмотреть, куда это нас приведет. За три месяца мы поднялись из тех мест, которые близки к вылету, что, очевидно, никогда не было проблемой. Но мы пришли оттуда, и теперь отстаем на одно очко от топ-4. Потрясающие усилия команды. Так что теперь, когда мы находимся в этом положении, Тоттенхэм заслужил право бороться за топ-4", – приводит слова Моуринью Goal.

Отметим, что уже сегодня, 22 февраля, Тоттенхэм встретится с Челси в центральном матче 27-го тура АПЛ. Начало игры в 14:30.

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