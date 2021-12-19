"Если вы спрашиваете меня, готов ли я праздновать, если мы победим, то, очевидно, мой ответ – да. Это то, над чем мы работаем. В этом сезоне у нас нет конкретной цели. В таком проекте для меня очень важна одна вещь: сопереживание.

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Есть команды, которые празднуют, когда избегают вылета. Это их цель. Когда говорят о тренерах с большим количеством трофеев, как быть с теми, кто выигрывал не так много? Если Тиагу Мотта оставит Специю в элите, Андрей Шевченко спасет Дженоа от вылета или Салернитана останется, то эти тренеры могут и должны отпраздновать это достижение.

Когда у тебя краткосрочный проект, это не так важно. Но когда у вас в голове долгосрочный проект, вам нужно понимание", – сказал Моуринью клубный пресс-службе.

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