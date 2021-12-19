Моуринью: Если Шевченко спасет Дженоа от вылета, он должен отпраздновать это достижение
Главный тренер Ромы Жозе Моуринью считает, что не только завоевание трофеев стоит того, чтобы отмечать это событие.
"Если вы спрашиваете меня, готов ли я праздновать, если мы победим, то, очевидно, мой ответ – да. Это то, над чем мы работаем. В этом сезоне у нас нет конкретной цели. В таком проекте для меня очень важна одна вещь: сопереживание.
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Есть команды, которые празднуют, когда избегают вылета. Это их цель. Когда говорят о тренерах с большим количеством трофеев, как быть с теми, кто выигрывал не так много? Если Тиагу Мотта оставит Специю в элите, Андрей Шевченко спасет Дженоа от вылета или Салернитана останется, то эти тренеры могут и должны отпраздновать это достижение.
Когда у тебя краткосрочный проект, это не так важно. Но когда у вас в голове долгосрочный проект, вам нужно понимание", – сказал Моуринью клубный пресс-службе.
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