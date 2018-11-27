Моуринью: Если игроки МЮ испытывают давление на Олд Траффорд, то пусть сидят дома

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча ЛЧ против Янг Бойз.

"Если вы чувствуете давление, играя на своем стадионе, я бы советовал вам остаться дома. Я говорю не о домашнем стадионе, а о вашем доме. Сидите и смотрите футбол по телевизору.

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Не знаю, как можно чувствовать давление, когда ты играешь на стадионе перед своими болельщиками, которые тебя поддерживают. Я никогда не испытывал трудностей в домашних матчах.

Я хочу, чтобы мы всегда начинали агрессивно. Кто-то думает, что я говорю игрокам МЮ, чтобы они начинали матчи осторожно, но это не так. Я хочу, чтобы они играли в красивый и результативный футбол с самого начала, а не пытались спастись, пропустив гол", – цитирует Моуринью издание Independent.

Напомним, поединок 5-го тура группового этапа Манчестер Юнайтед – Янг Бойз состоится сегодня, 27 ноября, начало в 22:00.

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