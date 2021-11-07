Мы создали много возможностей, много полумоментов, и когда вы оказываетесь в опасных позициях, но не отдаете правильный последний пас, это огорчает. Мы сделали это раз 20 с такими атакующими игроками в составе, как Верету и Пеллегрини, но последний пас не получался. Как можно столько создать и не забить?

"Мы не получили два чистых пенальти": Моуринью устроил истерику после очередной неудачи Ромы

Первый мяч мы пропустили после стандарта, который мы отрабатывали вчера на тренировке, но все равно ошиблись в защите.

Еще один немаловажный момент – это второй гол Венеции. Здесь я должен не навредить себе и держать свои эмоции при себе. Я мог бы сказать, что у нас было много шансов сделать счет 3:1, но мы вели 2:1 и держали игру под контролем. Случившееся для меня… Больше я ничего не хочу говорить. Я просто скажу, что это был очень важный момент матча. Вот и все.

Может, однажды я пойму, почему на поле происходят определенные инциденты. Есть вещи, которые остаются невыясненными годами, но однажды я пойму…", – цитирует Моуринью Football Italia.

Свой второй гол Венеция забила с пенальти, причины которого сеу Жозе не смог понять. После 12-ти туров Серии А Рома расположилась на 5-й строчке.