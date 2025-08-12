Левый защитник Арсенала и сборной Украины Александр Зинченко может перебраться в чемпионат Турции.

Фенербахче добился значительного прогресса в трансфере Александра Зинченко, информирует журналист Эмре Куртулмуш. Сообщается, что переговоры "канареек" с Арсеналом идут успешно, и стамбульский клуб планирует достичь соглашения с Зинченко.

Зинченко нашел вариант побега из Арсенала – Моуринью планирует изменить позицию украинца, запрос на трансфер отправлен

Согласно источнику, у украинского левого защитника также есть другие предложения, но Фенербахче твердо намерен привезти его в Стамбул уже на этой неделе.

Зинченко выступает за Арсенал с лета 2022 года, куда перешел из Манчестер Сити за 35 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел 23 матча, отметившись голом и голевой передачей.

Напомним, что Фенербахче тренирует Жозе Моуринью.

Арсенал дважды обыграл Атлетик – Дёкереш забил первый гол за "канониров" с паса еще одного ценного новичка