Моуринью дисквалифицирован по мотивам матча в Лиге Европы
Тоттенхэму присудили наказание за поединок второго тура группового этапа Лиги Европы.
Наставника Тоттенхэма Жозе Моуринью дисквалифицирован на один матч Лиги Европы за задержку старта встречи ЛЕ против Антверпена (0:1), сообщает Sky Sports.
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Наказание для португальца будет условным с испытательным сроком на один год. Сам лондонский клуб будет вынужден выплатить около 25 тысяч евро штрафа.
После трех туров группового этапа Тоттенхэм лидирует в квартете J, "шпоры" имеют 6 очков, но лишь по дополнительным показателям опережают Антверпен и ЛАСК.
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