Наставника Тоттенхэма Жозе Моуринью дисквалифицирован на один матч Лиги Европы за задержку старта встречи ЛЕ против Антверпена (0:1), сообщает Sky Sports.

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Наказание для португальца будет условным с испытательным сроком на один год. Сам лондонский клуб будет вынужден выплатить около 25 тысяч евро штрафа.

После трех туров группового этапа Тоттенхэм лидирует в квартете J, "шпоры" имеют 6 очков, но лишь по дополнительным показателям опережают Антверпен и ЛАСК.

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