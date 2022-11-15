Жозе Моуринью не поможет Роме в матчах с Болоньей и Миланом.

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью заработал два матча дисквалификации за ненормативную лексику в адрес главного арбитра матча с Торино (1:1) и последующее удаление. Об этом информирует Corriere dello Sport.

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После матча португальский тренер принёс извинения перед арбитром Антонио Рапуано, но от наказания "особенного" это не спасло. Он пропустит два первых официальных матча Ромы в 2023 году – с Болоньей и Миланом.

Отметим, что это было далеко не первое удаление Моуринью в этом сезоне.

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