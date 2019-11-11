Моуринью: Чемпионская гонка в АПЛ уже завершена

Звездный экс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью сделал смелый прогноз относительно будущего чемпиона АПЛ.

"Если ты отстаешь, то должен верить, что можешь догнать соперника, который имеет серьезное преимущество. Нужно осознавать, что еще ничего не потеряно.

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Но я не там, я здесь. Считаю, что чемпионская гонка в АПЛ завершена, если только не произойдет что-то экстраординарное. Например, травма, которая может сломать команду. Ливерпуль – это собранный пазл. Команда играет очень качественно", – поделился Моуринью в комментарии Sky Sports.

Напомним, Ливерпуль убедительно победил Манчестер Сити (3:1) в центральном матче 12-го тура АПЛ.

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