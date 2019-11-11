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Моуринью: Чемпионская гонка в АПЛ уже завершена

20:46 83 Читати українською
Моуринью: Чемпионская гонка в АПЛ уже завершена
Жозе Моуринью / Reuters

Звездный экс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью сделал смелый прогноз относительно будущего чемпиона АПЛ.

6’ Фабинью
13’ Мохамед Салах
51’ Садио Мане
 
Бернарду Силва 78’
6’ Фабинью
13’ Мохамед Салах
51’ Садио Мане
78’ Бернарду Силва

"Если ты отстаешь, то должен верить, что можешь догнать соперника, который имеет серьезное преимущество. Нужно осознавать, что еще ничего не потеряно.

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Но я не там, я здесь. Считаю, что чемпионская гонка в АПЛ завершена, если только не произойдет что-то экстраординарное. Например, травма, которая может сломать команду. Ливерпуль – это собранный пазл. Команда играет очень качественно", – поделился Моуринью в комментарии Sky Sports.

Напомним, Ливерпуль убедительно победил Манчестер Сити (3:1) в центральном матче 12-го тура АПЛ.

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Жозе Моуринью Жозе Моуринью Ливерпуль - Манчестер Сити Ливерпуль Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Сити Англия
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