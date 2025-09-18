"Самое главное – я желаю Бенфике всего наилучшего. Мы старались сделать все, что было в наших силах, усердно работали с начала сезона, когда имели совсем другой состав... Однако, к сожалению, некоторые ограничения, как внутренние, так и внешние, не позволили нам достичь большего.

Бенфика уже нашла нового наставника – Судаков и Трубин могут оказаться под руководством легенды

Желаю удачи следующему наставнику. Не знаю, подтвердятся ли эти сообщения, и действительно ли это господин Моуринью. Самое главное, что он хорошо знает Бенфику, трижды играл против этой команды и часто хвалил состав. Моуринью говорил, что я счастлив, поэтому он будет еще счастливее, особенно после прихода Судакова и Доди Лукебакио во время трансферного окна.

Игроки Бенфики всегда следовали моим указаниям, поэтому я чувствую себя довольным. Я люблю Бенфику, она принесла много хорошего в моей карьере, вывела меня на новый уровень, о котором я и не мечтал, она дала мне финансовые средства, чтобы содержать семью", – приводит слова Лаже A Bola.

Напомним, ранее появилась информация, что новым наставником Бенфики может стать Жозе Моуринью. В составе "орлов" выступают два украинца: голкипер Анатолий Трубин и хавбек Георгий Судаков.

