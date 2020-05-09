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Моуринью будет бороться с двумя своими бывшими клубами за игрока ПСЖ

19:21 16 Читати українською
Моуринью будет бороться с двумя своими бывшими клубами за игрока ПСЖ
Жозе Моуринью / Reuters

Тоттенхэм получил серьезных конкурентов в битве за правого защитника ПСЖ Тома Менье.

Манчестер Юнайтед и Челси также заинтересованы в подписании бельгийца, информирует L'Equipe.

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Менье летом получит статус свободного агента, что станет приятной опцией для всех претендентов. Тоттенхэм и сам Моуринью уже начали работу над приглашением 28-летнего латераля. Впрочем, теперь в планы португальца могут вмешаться два его бывших клуба.

Добавим, что Менье провел 27 матчей во всех турнирах текущего сезона, в которых забил один мяч и отдал 2 результативные передачи.

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