Моуринью будет бороться с двумя своими бывшими клубами за игрока ПСЖ

Тоттенхэм получил серьезных конкурентов в битве за правого защитника ПСЖ Тома Менье.
Манчестер Юнайтед и Челси также заинтересованы в подписании бельгийца, информирует L'Equipe.
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Менье летом получит статус свободного агента, что станет приятной опцией для всех претендентов. Тоттенхэм и сам Моуринью уже начали работу над приглашением 28-летнего латераля. Впрочем, теперь в планы португальца могут вмешаться два его бывших клуба.
Добавим, что Менье провел 27 матчей во всех турнирах текущего сезона, в которых забил один мяч и отдал 2 результативные передачи.
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