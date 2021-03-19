Доверие к главному тренеру Тоттенхэма Жозе Моуринью пошатнулось после вылета команды из Лиги Европы.

Руководство Тоттенхэма досрочно расторгнет контракт с Жозе Моуринью, если "шпоры" не финишируют в топ-4 АПЛ, сообщает Daily Mail.

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Накануне лондонцы позорно попрощались с Лигой Европы, уступив загребскому Динамо (0:3). Таким образом "четверка" в Премьер-лиге остается для "шпор" единственным шансом на путевку в Лигу чемпионов.

Действующий контракт команды с Моуринью рассчитан до лета 2023-го. После 28-ми туров АПЛ Тоттенхэм расположился на 8-й строчке.

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