"Правда об Азаре – то, что вы видите. Он удивительный игрок, который ужасно тренируется. Можно только представить, кем бы он стал, если бы суперпрофессионально относился к тренировкам. В то же время он замечательный парень, невероятно семейный человек. Он очень тихий и всецело сфокусирован на семье, детях, родителях, ведет очень спокойную жизнь.

"Ти травмував Азара і говориш, що радий?": Перес наїхав на Меньє після фолу з жахливими наслідками

Но каждое утро он приходит на занятие и работает не слишком усердно. Когда он выходит на поле, вы видите не отражение того, как он работал на протяжении недели, а отражение его таланта. Удивительный игрок, и можно только воображать, если бы он был топ-профессионалом.

Когда он перешел в Реал, я подумал: вау, этот парень будет в самом большом клубе мира, будет испытывать огромное давление необходимости всегда быть на вершине, он выиграет "Золотой мяч", потому что он удивительный. Но в плане физики, кондиций, скорости он мог бы быть намного лучше как игрок, если бы должным образом тренировался. То, что вы видите, – это всего лишь талант, который привел его туда, где Эден оказался", – цитирует Моуринью Marca.

Заметим, за Реал бельгиец успел провести 43 поединка, в которых отметился только пятью мячами и восемью ассистами. В сливочной футболке Эден Азар выступает с лета 2019-го.

"В Україні вони почали гаснути": Реал готує галактичний розпродаж і озвучує цінники, або Хто тренуватиме Луніна