Моуринью анонсировал возвращение к работе

Экс-наставник английского Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью надеется вскоре завершить творческую паузу.

"Когда я покинул Юнайтед в декабре, то сразу определил, что возобновить работу хочу с лета. Надеюсь, что в июле присоединюсь к проекту, который действительно мне по душе", – заявил португалец в комментарии RMC.

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Моуринью находится без работы с декабря 2018 года, когда его уволил английский Манчестер Юнайтед. Ранее он также работал с португальскими Бенфикой, Лейрией, Порту, лондонским Челси, миланским Интером и мадридским Реалом.

Имя "Особенного" чаще всего связывают с французскими ПСЖ и Лионом, а также итальянской Ромой.

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