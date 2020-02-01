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Моуринью – о соперничестве с Гвардиолой: Я лучше помню время, когда мы работали вместе

17:12 12 Читати українською
Моуринью – о соперничестве с Гвардиолой: Я лучше помню время, когда мы работали вместе
Жозе Моуринью та Хосеп Гвардиола / ВВС

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью признался, что сейчас не акцентирует свое внимание на персональном противостоянии с Хосепом Гвардиолой.

 

"Что касается Гвардиолы, то я лучше помню те три года, которые мы провели, работая вместе (Моуринью был помощником Бобби Робсона в Барселоне, когда Гвардиола играл за "блаугранас", – прим.) Мы три года работали каждый день вместе. Я вспоминаю это чаще, чем то, что люди называют нашим соперничеством.

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Потом, конечно, Барселона и Реал, Интер и Барселона в Лиге чемпионов, Сити и Юнайтед. Теперь Тоттенхэм и Сити. Это новый раздел для нас, потому что это будет первый матч между Тоттенхэмом и Манчестер Сити, когда мы управляем этими командами. Для меня это игра, в которой я хочу победить. Потому что я хочу, чтобы моя команда выигрывала, нам нужны очки. Никакого другого подтекста нет", – цитирует Моуринью Sky Sports.

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Тоттенхэм - Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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