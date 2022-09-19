Главный тренер Ромы Жозе Моуринью выразил свое недовольство работой судейской бригады в поединке 7-го тура Серии А против Аталанты (0:1). А вот своей команде португалец отдал должное.

"Джалоросси" создали гораздо больше моментов, чем соперники, но не реализовали ни одного из них. Несколько раз футболисты Ромы просили пенальти, однако главный арбитр матча не отреагировал на апелляции, зато удалил Моуринью, который банально сорвался.

Рома – Аталанта – 0:1 – видео гола и обзор поединка

"Это был самый простой матч для Ромы в этом сезоне, чтобы выиграть. В других поединках – в частности, с Монцой и Кремонезе, мы не контролировали мяч 90 минут. Будь на поле Пауло Дибала, возможно, все сложилось бы иначе. Мы могли забить, но сейчас нет смысла об этом говорить.

Объективно говоря, Рома сыграла очень хорошо, контролировала игру и создала много моментов против хорошо защищающейся команды. А это уже нечто. Аталанте повезло. У них была только одна цель – потянуть время. Они знали, что не смогут играть дальше. Моя команда хотела играть в футбол.

Моя красная карточка? Я вышел на поле. Если правила это запрещают, меня надо удалять. Это все. Давайте не придумывать того, чего не было. С арбитром у меня ничего не случилось.

Считаю, что на Дзаньоло в первом тайме был чистый пенальти. Я пытался поговорить с Даниэле Чиффи после игры. Если бы он сказал мне, что пенальти не будет, если игрок не упал, мне пришлось бы начать говорить своим игрокам, чтобы они падали. Я попросил его сказать мне, почему он не назначил пенальти, но Чиффи не дал мне четкого ответа. Он сказал, что это вопрос интерпретации. Но для меня это не интерпретация. Это пенальти, и все.

Я хочу быть лучшим тренером, насколько я могу. Если для этого нам нужно начать играть в клоунов и притворяться, что мы ныряем в бассейне, чтобы получить пенальти, тогда я изменю наши тренировки", – приводит слова Моуринью официальный сайт римлян.

Напомним, что после победы на Стадио Олимпико команда Руслана Малиновского возглавила турнирную таблицу чемпионата Италии. Украинец вышел на последние минуты и получил желтую карточку. Рома идет шестой.

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