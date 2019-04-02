Моуринью – о Погба: Его Превосходительство хотело поехать со стадиона на своем Rolls-Royce

Экс-наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо рассказал об одном из эпизодов, который произошел с участием хавбека манкунианцев Поля Погба.

"Мы должны были играть в 30 километрах от города Манчестер, и футболист попросил меня, может ли он после игры повернуться не с командой, а своим ходом. Я сказал ему: "Если бы мы поехали в Лондон и ты захотел бы остаться там, это одно , но мы близко и такое решение не имеет смысла".

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Парень расстроился. Мы победили, и он снова спросил меня. Я был счастлив, потому что мы победили и немного уступил ему: "По крайней мере, сядь в автобус и попроси своего водителя догнать тебя в 10 минутах от стадиона, а дальше езжай, если хочешь".

В раздевалке он все еще был недоволен. Я пошел на пресс-конференцию, а когда пришел в автобус, рядом с ним стоял припаркованный Rolls-Royce с водителем. Это была новая машина, и его Превосходительство хотело уехать со стадиона на своем Rolls-Royce.

Как нужно было действовать в этой ситуации? Сказать, что ты не поедешь на Rolls-Royce? Или сказать, что я буду давать разрешение, только когда буду в настроении? Или решить эту проблему по-другому, чтобы я в итоге оказался "в отпуске", – передает слова Моуринью Daily Mail.

К слову, в начале сентября французский хавбек после матча с Бернли решил покинуть стадион на собственном автомобиле, а не на клубном автобусе. Именно конфликт с Погба стал катализатором увольнения Жозе Моуринью с тренерского мостика Манчестер Юнайтед.

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