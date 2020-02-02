Моуринью – о победе над Манчестер Сити: Я в восторге – Тоттенхэм продолжает бороться за четвертое место

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал победу над Манчестер Сити в домашнем матче 25 тура АПЛ.

"С учетом того, что некоторые наши соседи по таблице сыграли вничью, было очень важно взять 3 очка. Мы продолжаем бороться за четвертое место. Это был матч, в котором высокий уровень соперника очевиден, и хотя хочется победить, вполне можно и проиграть. Я в восторге от ребят.

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Гол Бергвейна? Это прекрасный способ дебютировать за новую команду. Мы не давили на него. Мы подписали его в начале недели и дали ему возможность показать себя. Он очень умный и скромный парень. Играя дома с чемпионами, забить непростой гол – о лучшем дебюте нельзя мечтать.

Очень приятно набрать три очка в матче, в котором мы ожидали проблем. Мое отношение к Гвардиоле? Я лучше отношусь к Пепу, чем вы можете представить. Мы вместе работали в течение трех лет", – цитирует Моуринью ВВС.

Отметим, что после победы над Манчестер Сити команда Моуринью поднялась на 5 место в турнирной таблице АПЛ. "Шпоры" отстают от зоны Лиги чемпионов на 4 очка.

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