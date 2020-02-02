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Моуринью – о победе над Манчестер Сити: Я в восторге – Тоттенхэм продолжает бороться за четвертое место

22:12 99 Читати українською
Моуринью – о победе над Манчестер Сити: Я в восторге – Тоттенхэм продолжает бороться за четвертое место
Жозе Моуринью / ВВС

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью прокомментировал победу над Манчестер Сити в домашнем матче 25 тура АПЛ.

63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин
 
Александр Зинченко 61’
61’ Александр Зинченко
63’ Стевен Бергвейн
71’ Сон Хын Мин

"С учетом того, что некоторые наши соседи по таблице сыграли вничью, было очень важно взять 3 очка. Мы продолжаем бороться за четвертое место. Это был матч, в котором высокий уровень соперника очевиден, и хотя хочется победить, вполне можно и проиграть. Я в восторге от ребят.

Фатальное удаление Зинченко в видеообзоре матча Тоттенхэм – Манчестер Сити – 2:0

Гол Бергвейна? Это прекрасный способ дебютировать за новую команду. Мы не давили на него. Мы подписали его в начале недели и дали ему возможность показать себя. Он очень умный и скромный парень. Играя дома с чемпионами, забить непростой гол – о лучшем дебюте нельзя мечтать.

Очень приятно набрать три очка в матче, в котором мы ожидали проблем. Мое отношение к Гвардиоле? Я лучше отношусь к Пепу, чем вы можете представить. Мы вместе работали в течение трех лет", – цитирует Моуринью ВВС.

Отметим, что после победы над Манчестер Сити команда Моуринью поднялась на 5 место в турнирной таблице АПЛ. "Шпоры" отстают от зоны Лиги чемпионов на 4 очка.

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Теги
Тоттенхэм Тоттенхэм Англия Стевен Бергвейн Стевен Бергвейн Тоттенхэм - Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Жозе Моуринью Жозе Моуринью
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