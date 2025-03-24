Тьягу Мотта обратился к болельщикам туринского клуба после того, как его уволили с поста главного тренера.

"Во время работы в клубе я переживал напряженные моменты, постоянно сталкиваясь с вызовами, к которым я был готов и подходил с максимальной решимостью и желанием совершенствоваться каждый день.

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Я благодарен владельцам Ювентуса за то, что они дали мне возможность быть частью этого великого клуба. Также хочу поблагодарить персонал и футболистов за ежедневную поддержку и их упорный труд и преданность с первого же дня работы вместе. Я желаю Ювентусу и его болельщикам всего наилучшего в будущем", – говорится в заявлении Мотты, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, недавно итальянский специалист был уволен с должности главного тренера команды. До конца нынешнего сезона наставником "старой сеньоры" назначен хорватский специалист Игорь Тудор. Сейчас Ювентус занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А с 52-мя очками.

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