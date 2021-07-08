38-летний итальянский специалист стал новым наставником Специи, информирует официальный сайт клуба. Контракт с Моттой, который заменил Винченцо Итальяно, подписан на три года.

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Тьягу сразу и прокомментировал назначение: "Я счастлив быть здесь и горжусь доверием. Я не могу дождаться, чтобы начать это новое приключение и встретить фанатов Специи, которые всегда отличались своей страстью. Я хочу передать свои идеи ребятам, развлечь наших болельщиков и каждый день выкладываться на полную, чтобы достичь поставленной цели".

Напомним, свою карьеру Тьягу Мотта начинал в Бразилии, откуда перебрался в Барселону. После поиграл в Атлетико, Дженоа, Интере и ПСЖ, где в 2018-м повесил бутсы на гвоздь и приступил к тренерстве (год возглавлял молодежку парижан и 2 месяца – Дженоа).

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