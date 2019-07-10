Мотта покинул ПСЖ

Бывший полузащитник сборных Бразилии и Италии Тьягу Мотта завершил работу с юношеской командой Пари Сен-Жермен.

Бразильский итальянец и руководство ПСЖ решили прекратить сотрудничество. Об этом сообщает официальный сайт парижан.

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Мотта начал работу с командой U-19 ПСЖ в 2018 году и занял 2-е место со своими подопечными в группе А чемпионата Франции. Несколько его воспитанников уже присоединились к основе "красно-синих". Мотта хочет вернуться в Италию, чтобы получить лицензию для работы с профессиональными командами.

Во время игровой карьеры Тьягу Мотта защищал цвета Барселоны, мадридского Атлетико, Дженоа, Интера и ПСЖ. Также в его активе выступления в составе двух национальных команд – Бразилии (2 матча) и Италии (30 поединков).

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