У главного тренера Ювентуса Тьягу Мотты был собственный план по выводу команды из кризиса.

Тьягу Мотта не ожидал своего увольнения, несмотря на поражения Ювентуса со счётом 0:4 и 0:3 – от Аталанты и Фиорентины соответственно. Об этом информирует Sky Sport. Сообщается, что 42-летний специалист считал себя тем человеком, который сможет решить проблемы Ювентуса.

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Напомним, что в воскресенье, 23 марта, "Старая синьора" уволила Мотту и назначила до конца сезона Игора Тудора. Он стал первым иностранным тренером команды с сезона 2006/07, когда "бьянконери" поручили эту работу Дидье Дешаму.

Под руководством Мотты целый ряд молодых футболистов совершил прогресс. В частности Тимоти Веа перезапустил карьеру, а Савона и Мбангула воспользовались своим шансом. Также Мануэль Локателли вновь засиял после двух сезонов "забвения", а Федерико Гатти стал настоящим монстром в обороне.

В заслугу Мотты можно поставить и приглашение Рандаля Коло Муани в Турин.

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