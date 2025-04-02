– Все мысли о четвертьфинале Кубка Украины. Сказать, что впереди сверхпринципиальная игра с Вересом, – это ничего не сказать.

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– Особой мотивации команде не надо?

– Не надо. Мотивации вообще не надо. Это было недавно, и все все все помнят, поэтому мотивации нам не надо, – сказал Чоботенко для пресс-службы Полесья.

К слову, матч Верес – Полесье состоится сегодня, 2 апреля, начало в 18:00. 11 марта житомирцы потерпели поражение от ровенчан в УПЛ со счетом 1:5.

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