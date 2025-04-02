"Мотивации нам не надо": защитник Полесья настроен на серьезную борьбу с Вересом в Кубке Украины после 1:5 в УПЛ
2 апреля 14:42 - Читати українською
Защитник Полесья Сергей Чоботенко поделился своим настроением перед четвертьфинальным поединком национального кубка против Вереса.
завершено
– Все мысли о четвертьфинале Кубка Украины. Сказать, что впереди сверхпринципиальная игра с Вересом, – это ничего не сказать.
Верес – Полесье: ровенчане столкнулись с серьезными кадровыми проблемами перед матчем Кубка Украины
– Особой мотивации команде не надо?
– Не надо. Мотивации вообще не надо. Это было недавно, и все все все помнят, поэтому мотивации нам не надо, – сказал Чоботенко для пресс-службы Полесья.
К слову, матч Верес – Полесье состоится сегодня, 2 апреля, начало в 18:00. 11 марта житомирцы потерпели поражение от ровенчан в УПЛ со счетом 1:5.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter