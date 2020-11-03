Локомотив М и Атлетико поделили очки в матче 3 тура Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор встречи.

Все ключевые события "поместились" в первый тайм. Хименес удачно сыграл на втором этаже, но удержать преимущество Атлетико не смог.

Локомотив выстоял в Москве против Атлетико – соперники поделили очки

На 23 минуте Эррера сыграл рукой в собственной штрафной, и арбитр с помощью VAR назначил пенальти. Миранчук с "точки" пробил точно, а после перерыва голов не было – 1:1.