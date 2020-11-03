Московская неудача команды Симеоне в видеообзоре матча Локомотив – Атлетико – 1:1
23:20 - Читати українською
Локомотив М и Атлетико поделили очки в матче 3 тура Лиги чемпионов. Смотрите видеообзор встречи.
завершено
Хосе Хименес 18’
18’ Хосе Хименес
Все ключевые события "поместились" в первый тайм. Хименес удачно сыграл на втором этаже, но удержать преимущество Атлетико не смог.
Локомотив выстоял в Москве против Атлетико – соперники поделили очки
На 23 минуте Эррера сыграл рукой в собственной штрафной, и арбитр с помощью VAR назначил пенальти. Миранчук с "точки" пробил точно, а после перерыва голов не было – 1:1.
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