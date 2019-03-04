Москаленко прокомментировал задолженности Арсенала-Киев перед футболистами

Генеральный директор Арсенала-Киев Александр Москаленко рассказал о финансовой ситуации в клубе.

"У нас есть футболисты, которые, фактически, получили зарплату наперед. Я не вижу какой-то ситуации, которая может повлиять на финансирование клуба. На данный момент у нас проблем с этим нет", – сказал Москаленко программе Великий футбол.

Арсенал-Киев в меньшинстве минимально одолел Олимпик и прервал затянувшуюся серию без побед

Ранее сообщалось, что столичный клуб задолжал футболистам зарплату за несколько месяцев. Также на базе клуба отключали свет.