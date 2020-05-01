Морозов признался, как посодействовал трансферу Леоненко в Динамо

Бывший украинский футболист и тренер Сергей Морозов, ныне работающий футбольным экспертом на каналах Футбол 1/2/3 вспомнил, как в свое время стал инициатором перехода Виктора Леоненко в киевский клуб.

"В начале 1991 года у меня возник вариант работы в молдавском Тилигуле. Я отклонил предложение молдаван, но пока знакомился с командой, побывал на их матче против тюменского Геолога. Мне тогда очень понравился нападающий гостей Леоненко.

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А я дружил и дружу до сих пор с бывшим игроком Динамо Анатолием Сучковым, который много лет работал тренером-селекционером киевлян. Я ему позвонил, порекомендовал обратить внимание на этого парня. Сучков уехал на следующий матч Геолога – в Черновцы. Сразу после него Леоненко пригласили в Киев. А я, так получилось, через пару месяцев стал главным тренером Геолога. Но Виктор потом как-то приезжал в Тюмень, мы с ним встречались, то есть, знакомые еще с тех времен", – рассказал Морозов в интервью каналу Футбол 1.

Напомним, Леоненко начал профессиональную карьеру в 1988 году в тюменском Геологе. В 1991 году перешел в московское Динамо, хотя имел предварительную договоренность о переходе именно в украинский клуб. В Киеве нападающий оказался через год и играл в составе "бело-синих" до 1998 года. Завоевал с командой четыре чемпионства, два Кубка страны, а также трижды подряд признавался лучшим футболистом Украины.

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