Морозов: Кроме Шахтера, в чемпионате Украины топ-команд нет

Футбольный эксперт Сергей Морозов накануне поединка 9-го тура УПЛ между Шахтером и Ворсклой оценил силу "горняков".

"Шахтер в восьми турах одержал восемь побед – так он продолжит и в дальнейшем. Если будет ничья или поражение в Полтаве, то в этом будет виноват только Шахтер. Сегодня уровень нашего чемпионата таков, что кроме Шахтера топ-команд нет.

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Да, есть команды, которые благодаря старанию, благодаря работе тренера могут чего-то добиться. Их очень много – одинаковых команд. Что на последнем месте, что в верхней шестерке. Немного выделяются разве что Александрия, Заря и киевское Динамо.

Каштру, по сравнению с предыдущим наставником Шахтера, изначально больше доверяет молодым игрокам. Только первые несколько туров он играл одним составом, а затем и Соломон, и Тете, и Антонио начали играть. И другие игроки выходят тоже. С точки зрения ротации состава, первый тайм с Ворсклой Каштру начнет играть основой, на результат. А потом будут замены. Но весь матч на поле проведут 7-8 человек, которые выйдут играть с Аталантой", – цитирует Морозова ТК Футбол.

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