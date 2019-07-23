Морозов извинился перед Ярмоленко за фразу "футбольное быдло"

Эксперт телеканала Футбол 1/2 Сергей Морозов извинился перед экс-полузащитником Динамо Андреем Ярмоленко за скандальное высказывание в 2016 году.

"Это было сказано на эмоциях. Там был эпизод, когда после остановки игры возникла драка между игроками. Ярмоленко ударил ногой своего товарища по сборной Украины Тараса Степаненко, и я очень эмоционально отреагировал. Проходит время – и понимаешь это. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь", – поделился Морозов в комментарии Tribuna.

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Эксперт также позвонил Ярмоленко и извинился в телефонном разговоре:

"Хочу перед тобой извиниться за тот эмоциональный момент. Я потом анализировал и думал, как твоя семья, друзья, родители отреагировали. И честно говоря, начало скрежетать на сердце. Давай, без обид. Хорошо? Когда будешь в Украине, то найдем время встретиться?"

Напомним, в 2016-м году во время матча между Динамо и Шахтером Андрей Ярмоленко ударил по ногам Тараса Степаненко после того, как тот праздновал гол у болельщиков киевлян. После этого инцидента Сергей Морозов назвал Ярмоленко "футбольным быдлом", что повлекло большой резонанс.

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