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Морозов – о фразе "футбольное быдло": Если бы тогда ударили Ярмоленко, я бы применил эти слова к другому футболисту

23 января 13:29 293 Читати українською
Морозов – о фразе "футбольное быдло": Если бы тогда ударили Ярмоленко, я бы применил эти слова к другому футболисту
Сергей Морозов

Футбольный эксперт Сергей Морозов рассказал, не жалеет ли, что назвал Ярмоленко футбольным быдлом в 2016 году.

"Если бы в тот момент было наоборот, ударили бы Ярмоленко, то я бы применил эту фразу к любому иному футболисту. Потому что у нас футбол перестал носить воспитательный характер. А это должно быть.

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Ведь сегодня футбол – это деньги, выпущенные майки, наколки на руках, разговоры среди футболистов, которые не видны на футбольном поле. Но за его пределами все сводится к тому, у кого какая машина, у кого какая квартира. И на этом все заканчивается.

Они говорят вовсе не о том, что и кто прочитал, кто что выучил, посмотрел. К сожалению, общий футбольный интеллект с тех времен, когда я был чемпионом в луганской Заре в 1972 году, и по сегодняшний день практически не изменился. Изменилось речевое общение, а не ценности", – цитирует Морозова Tribuna.

Напомним, в 2016-м году во время матча между Динамо и Шахтером Андрей Ярмоленко ударил по ногах Тараса Степаненко после того, как тот праздновал гол возле болельщиков киевлян. После этого инцидент Сергей Морозов назвал Ярмоленко "футбольным быдлом", что повлекло большой резонанс.

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