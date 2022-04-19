Морозюки во второй раз стали родителями – беременность скрывали до последнего
09:13 - Читати українською
Семья защитника Черноморца во время войны Украины с Россией получила еще один повод для улыбок.
Ирина и Николай Морозюки во второй раз стали родителями. О рождении дочери сообщила жена в Instagram.
"Не могла я же покинуть этот мир и нашу прекрасную страну без еще одной красавицы-украиночки! Сегодня я стала мамой во второй раз. На этот раз – красавицы-дочки", – написала Ирина.
Следует заметить, что факт беременности супруги скрывали до последнего. Николай и Ирина уже воспитывают сына Илью, который до начала полномасштабной войны посещал академию Шахтера.
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