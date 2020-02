Морозюк высмеял уровень английского Гармаша

Защитник Ризеспора Николай Морозюк рассказал о филологических "траблах" новоиспеченного полузащитника турецкого клуба Дениса Гармаша.

"У Гармаша спрашивают: "Denis, are you tired?" ("Денис, ты устал?" – прим.). А он отвечает: "Нет-нет-нет, я не буду, я три кружки чая выпил". Я просто валялся от этого.

Левченко поддержал Морозюка по поводу скандального высказывания о Динамо

Потом: "Denis, tomorrow medical test, and after – you sign", мол, потом надо контракт подписывать. А он говорит мне: "Что? Пописать? Да это я и сейчас могу".

Я ему говорю: "Братан, пожалуйста, оставь свой английский у себя там, в Меловом, откуда ты, Луганская область". Слово "This" – это у него все", – рассказал Морозюк в шоу Трендец.

Напомним, Морозюк покинул Динамо в начале 2019 года и перебрался в Ризеспор, тогда как Гармаш перешел в турецкую команду зимой 2020-го на правах аренды.

Динамо виглядає цікавіше, або Чому академія Шахтаря – неефективна