Морозюк выделил лучшего тренера Динамо, с которым ему пришлось работать

Защитник Ризеспор Николай Морозюк оценил работу наставников Динамо во времена своих выступлений за киевский клуб.

"При всем уважении к Хацкевичу, ему нужны были помощники, хотя бы один. У меня с ним никаких проблем не было. Тренерский штаб – это не только главный тренер. Помощники сильно влияют. Вот у нас тренер, у него к нам полудистанция, у него есть 4-5 помощника, они создают атмосферу, как товарищи наши.

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Был Ребров. Не могу сказать, что он там какой-то феноменальный тренер. Но это современный тренер, современное видение футбола, развитие футбола. Начиная с U-15 все команды двигались в одном направлении. Было видно, когда мы играли с дублем, что они играют в тот же футбол. Они приходили в основу и понимали, что к чему. А сейчас в 2020-м возвращаемся где-то в 2001-й", – поделился Морозюк в шоу ТРЕНДЕЦ на YouTube.

Напомним, защитник покинул Динамо в начале 2019 и переехал в Турцию. В текущем сезоне Морозюк сыграл 16 матчей в турецкой Суперлиге, его команда сейчас занимает 12 место.

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