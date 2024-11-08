– Какие ваши впечатления? Насколько удивил или не удивил вас результат матча с Ференцварошем?

– Конечно, как и все, я не ожидал на 0:4 от Ференцвароша. Поэтому удивил. Но до удаления и в целом на протяжении первого тайма игра была равной. В отличие от второго тайма, где была пассивная атакующая и чересчур оборонительная игра Динамо, что привело к такому счету.

Маркевич разнес Шовковского и Ко за унизительное фиаско с Ференцварошем: "Динамовская молодежь забыла честь клуба"

Думаю, в перерыве были разговоры, было время на размышления о том, как играть дальше. И психологически... Слишком низко сели, а соперник наоборот начал играть агрессивнее и интенсивнее. Что переросло в забитые мячи. А при счете 0:2 все стало понятно.

– Правильно ли тогда будет подытожить, что удаление Дубинчака сломало всю игру Динамо, план на нее?

– Конечно. Не хочу сказать, что он виноват в поражении, но его удаление сыграло огромную роль во вчерашнем результате. Не могу быть уверен, что с Дубинчаком Динамо выиграло бы, но имело бы намного больше шансов взять три очка или сыграть вничью.

– Нынешнее выступление Динамо в Лиге Европы в целом – ноль очков, ноль забитых – о чем говорит? Нынешняя команда все же не дотягивает до этого уровня?

– Мне кажется, как раз эта статистика – ноль забитых, 10 пропущенных – не может не сказываться на психологическом состоянии игроков. На них давит эта ответственность, и они не могут полностью сыграть в ту игру, которую могут. Конечно, 0:4 от Ференцвароша никуда не годится, но если смотреть на картину шире, то по крайней мере сейчас идет омоложение состава, плюс много игроков, которые не имеют опыта выступлений на европейской арене, получают его. Все равно этот путь им надо пройти.

Потенциал есть. Другой вопрос – как его развить? Это уже к тренерскому составу. Это процесс. Вот вчера и Буяльского заменили, и Ярмоленко не играл. Это опытные игроки, которые могут в такой момент повести за собой, успокоить, руководить процессом. У Бражко и других нынешних лидеров нет еще того опыта. Но они его приобретают. Я чувствую потенциал команды, им куда развиваться. Но дальше уже за ними дело.

– Учитывая положение Динамо Лиге Европы и лидерство в УПЛ, не считаете ли вы, что киевлянам сейчас стоит сосредоточиться на внутреннем чемпионате и не тратить силы на то, чтобы таки добиться выхода в следующий этап еврокубков?

– Конечно, надо учитывать, что это живые молодые ребята, на них отражаются переезды, плюс ответственность, психологическое давление от неудач. Это все влияет на физическое состояние, игроки травмируются. Также тренерскому штабу трудно импровизировать. Но они должны идти к тому, чтобы играть на 2-3 фронтах. Динамо всегда боролось, борется и будет бороться за золотые медали чемпионата Украины, за Кубок, и еврокубки – это должно прийти. И игроки должны быть к этому готовы, несмотря на нынешние трудности.

Очень просто после таких игр залить игроков, тренеров, клуб критикой. Но мне кажется их надо сейчас полностью поддержать. Ничего не потеряно. На евроарене нам надо набирать очки в таблицу коэффициентов, чтобы улучшить свое положение на будущее", – сказал Морозюк в комментарии Tribuna.

Ференцварош уничтожил Динамо в матче ЛЕ – быстрая красная и две перекладины убили надежду, старый знакомый забил финальный гвоздь