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ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Морозюк: Такая победа придает уверенности

12:38 34 Читати українською
Морозюк: Такая победа придает уверенности
Николай Морозюк (справа) / Футбол 24

Универсал киевского Динамо Николай Морозюк поделился эмоциями от победы "бело-синих" над донецким Шахтером (1:0) в 3-м туре украинской Премьер-лиги.

"Думаю, главным стало то, что мы сегодня действительно бились друг за друга, играли как одна команда. Это единство и сталоа определяющим. Собственно, как и в предыдущих играх, где мы тоже показали себя настоящим коллективом.

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Не думаю, что у Шахтера психологическая неуверенность, но если даже так – это их проблемы. Мы играем за счет собственных сильных сторон. Хорошо готовимся и знаем, благодаря чему мы можем побеждать такие сильные команды. Но впереди много таких же по важности матчей, поскольку любая победа, как мы знаем, приносит три очка.

График у нас не из легких, однако такие победы, как сегодня, конечно же, добавляют нам свежести и уверенности в себе. Тем более, что после игры во Львове у нас было немного времени для отдыха, поэтому думаю, что в Праге мы будем в полном порядке", – отметил Морозюк в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, что "динамовцы" накануне одолели Шахтер благодаря голу Беньямина Вербича и возглавили турнирную таблицу.

Украина3 тур

Динамо Киев - Шахтер: Пятница 03 августа 2018

Динамо Киев
Матч окончен
1 : 0
Шахтер
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Динамо Киев - Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Николай Морозюк Николай Морозюк
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