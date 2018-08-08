Морозюк: Славия играет в необычный футбол, какой-то британский

Защитник Динамо Николай Морозюк отметил, что команде было немного неудобно играть с соперником, который исповедует такой стиль игры, и считает, что в Киеве должно быть легче.

"Тяжелая игра. В целом, конечно, обидно пропустить на последней минуте. 1:0 давало бы больше уверенности, но все будет решаться в Киеве. Но я думаю, что все-таки 1:1 еще лучше чем, например, 0:0 и не могу сказать, что мы уверенно так заслужили победу.

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У хозяев тоже было достаточно моментов. Они играют в такой необычный футбол. Каждая вторая передача длинная, игроки под два метра, трудно с ними. Борьба, подбор, фланги, подачи сразу же. В Украине мало кто так играет, подобные команды есть, но все равно это не то, тут какой-то британский футбол. Трудно под них подстроиться. И мы разберем эту игру и в Киеве, думаю, будет проще", – отметил Морозюк, отвечая на вопрос Футбол 24.