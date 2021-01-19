По словам 33-летнего футболиста Ризеспора, он находится на самоизоляции и чувствует себя нормально.

"Я сдал положительный тест на коронавирус и сейчас нахожусь на карантине. В общем мне надо пробыть на карантине 10 дней. Сейчас уже пошел четвертый день. Слава Богу, все хорошо. Ничего такого.

Морозюк не думает о возвращении в сборную Украины

Но пропали вкусовые рецепторы и обоняние. В остальном, в принципе, все нормально. Думаю, если бы не разговоры о коронавирусе и не тесты, в обычном режиме даже не обратил бы внимание. Тренировался дальше, мне так кажется", – цитирует Морозюка Meta-ratings.

К слову, в текущем сезоне 33-летний экс-игрок сборной Украины провел 16 поединков, в которых отдал 2 ассиста. Ризеспор занимает 16 место в турнирной таблице.

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