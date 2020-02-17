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Морозюк с Ризеспором уступил команде форварда Шахтера – Гармаш просидел матч в запасе, Борячук даже не в заявке

21:16 60 Читати українською
Морозюк с Ризеспором уступил команде форварда Шахтера – Гармаш просидел матч в запасе, Борячук даже не в заявке
Газиантепспор – Ризеспор – 2:0 / Твиттер хозяев

22 тур чемпионата Турции подарил своеобразное дерби игроков Динамо и Шахтера.

Суперлига, 22 тур

Газиантепспор – Ризеспор – 2:0

Голы: Соуза, 52, Джилободжи, 90+2

Удаление: Фернандеш, 56 (Р)

Нереализованные пенальти: Демир, 57, 62 (Г)

Правда, представительство бывших игроков украинских грандов получилось неполным. В основе Газиантепспора вышел арендованный из Шахтера Кайоде, Ризеспор ограничился Морозюком. Гармаш остался в запасе, а Борячука (еще один игрок, который принадлежит Шахтеру) даже не включили в заявку. Хозяева имели больше возможностей в первом тайме, но их ударам не хватало точности – с 10-ти только один летел в створ.

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После перерыва игроки Газиантепспора несколько урегулировали прицел, и едва не первый момент завершился голом. Соуза пробил низом после паники в штрафной соперника, а рикошет не оставил шансов голкиперу. Далее были 5 минут сюрреализма от Демира. Форвард Газиантепспора умудрился дважды промазать с одиннадцатиметровой отметки. Обе попытки завершились ударами выше ворот, голкиперу даже не пришлось вмешиваться.

Ризеспор так и не наказал соперника за расточительность, да еще и пропустил в компенсированное время. Поражение отбросило "черноморских ястребов" на 13 место, положение Газиантепспора лучше – девятое место.

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