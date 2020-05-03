Морозюк признался, как его подкармливают соседи в Турции

Защитник Ризеспора рассказал, как хорошие турецкие соседи регулярно поставляют ему пищу.

"Честно, насколько бывает приятно, когда ты приезжаешь после тренировки уставший и думаешь, что будешь готовить кушать, а тут звоночек в дверь – соседка приносит тебе ужин. Стоит такая, с подносиком. Очень приятно.

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И это уже не первый раз. Разные соседи постоянно что-то приносят – то пирожки, то булочки, то сладкую турецкую выпечку. Не знаю, чем я заслужил, но приятно", – сказал 32-летний Морозюк в Instagram.

Напомним, в текущем сезоне экс-динамовец провел за Ризеспор 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Сейчас чемпионат Турции находится на вынужденной паузе.

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