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Морозюк признался, как его подкармливают соседи в Турции

00:18 1 Читати українською
Морозюк признался, как его подкармливают соседи в Турции
Николай Морозюк (слева) / ФК Ризеспор

Защитник Ризеспора рассказал, как хорошие турецкие соседи регулярно поставляют ему пищу.

"Честно, насколько бывает приятно, когда ты приезжаешь после тренировки уставший и думаешь, что будешь готовить кушать, а тут звоночек в дверь – соседка приносит тебе ужин. Стоит такая, с подносиком. Очень приятно.

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И это уже не первый раз. Разные соседи постоянно что-то приносят – то пирожки, то булочки, то сладкую турецкую выпечку. Не знаю, чем я заслужил, но приятно", – сказал 32-летний Морозюк в Instagram.

Напомним, в текущем сезоне экс-динамовец провел за Ризеспор 22 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 ассист. Сейчас чемпионат Турции находится на вынужденной паузе.

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Теги
Николай Морозюк Николай Морозюк Турция Видеоновости Ризеспор Ризеспор Украинцы за рубежом коронавирус
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