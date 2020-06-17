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Морозюк попал в символическую сборную тура чемпионата Турции

11:26 11 Читати українською
Морозюк попал в символическую сборную тура чемпионата Турции
Николай Морозюк / ФК Ризеспор

Защитник Ризеспор Николай Морозюк получил солидную оценку за выступление в матче 27-го тура чемпионата Турции против Галатасарая (2:0).

Морозюк вместе с двумя одноклубниками попал в символическую сборную 27-го тура турецкого чемпионата по версии Whoscored.

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Украинец получил приличные 7.6 баллов из максимальных 10. Отметим, что Ризеспор Морозюка, в котором также выступают Денис Гармаш и Андрей Борячук, сенсационно обыграл лидера турецкого первенства – Галатасарай.

К слову, Морозюк провел 21 поединок в составе Ризеспор в текущем сезоне, записав в свой актив 1 ассист.

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Николай Морозюк Николай Морозюк Турция Ризеспор Ризеспор Украинцы за рубежом
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